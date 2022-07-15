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    Yüzüklerin Efendisi dizisinden yeni fragman

    Amazon Prime üzerinden 2 Eylül tarihinde yayınlanacak olan Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinden yeni fragman geldi.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2022 - 23:39
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    Yüzüklerin Efendisi dizisinden yeni fragman

    Amazon'un, Amazon Prime platformunda yayınlanacak olan Yüzüklerin Efendisi dizisi 'Güç Yüzükleri' (The Rings of Power)'dan yeni tanıtım görselleri ve yeni bir fragman paylaşıldı.

    İlk sezonu toplamda 8 bölüm sürecek olan dizinin ilk bölümünün adı 'Shadow of the Past' (Geçmişin Gölgesi) olacak.

    2 Eylül'de ilk bölüm yayınlanacak

    Toplam 5 sezon ve 50 saat sürecek olan 'The Lord of the Rings: The Rings of Power' dizisi 2 Eylül'de Amazon Prime üzerinden yayına başlayacak.

    D. Payne ve Patrick McKay ikilisi tarafından ekrana taşınan yapımın oyuncu kadrosunda Peter Mullan, Cynthia Addai-Robinson, Nazanin Boniadi, Benjamin Walker, Morfydd Clark, Ismael Cruz Cordova, Robert Aramayo ve Augustus Prew gibi isimler yer alıyor.

    Yüzüklerin Efendisi dizisinden yeni fragman - Video

    Yüzüklerin Efendisi dizisinden yeni fragman #1

    İkinci Çağ'da geçecek

    Dizi evrendeki İkinci Çağ döneminde geçecek. Yüzüklerin dövülmesi, Karanlık Lord Sauron'un yükselişi ve Númenor'un destansı hikayesi gibi İkinci Çağ'daki birçok önemli konuyu işleyecek.

    Yüzüklerin Efendisi dizisinden yeni fragman #2

    Çekimler Yeni Zelanda'da yapıldı

    Yalnızca bir sezonu için 465 milyon dolar harcama yapılan Yüzüklerin Efendisi dizisinin çekimleri Yeni Zelanda'da yapıldı.

    Yüzüklerin Efendisi dizisinden yeni fragman #3

    Yüzüklerin Efendisi dizisinden yeni fragman #4

    Yüzüklerin Efendisi dizisinden yeni fragman #5

    Yüzüklerin Efendisi dizisinden yeni fragman #6

    Yüzüklerin Efendisi dizisinden yeni fragman #7

    Yüzüklerin Efendisi dizisinden yeni fragman #8

    Yüzüklerin Efendisi dizisinden yeni fragman #9


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