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Kurşun yağmuruna tutup halk otobüsüyle kaçmaya çalıştı

Antalya'da bir kişi, tartışığı şahsı tabancayla yaraladıktan sonra halk otobüsüyle kaçmak istedi. Takip edilen şüpheli inşaat halindeki bir apartmanın bodrum katında gözaltına alındı.

İHA | 23.10.2019 - 21:48..
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Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Yeni Emek Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Caddesi üzerinde seyir halindeki aracı kullanan Nafiz G. ile yine aynı araçtaki Yusuf A.(41) ve Gizem A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kurşun yağmuruna tutup halk otobüsüyle kaçmaya çalıştı

TABANCAYI ÇIKARTIP ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

İddiaya göre, aracın arka koltuğunda oturan Yusuf A., yanındaki tabancayı çıkartıp önce araç içerisinde ardından aracın dışına çıkıp Nafiz G.’ye 3 el ateş etti. Sırtına ve bacağına isabet eden kurşunlar sonrası Nafiz G. yaralandı. Şüpheli Yusuf A. ise halk otobüsüne binerek olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi ile çok sayıda polis sevk edildi. Nafiz G. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Kurşun yağmuruna tutup halk otobüsüyle kaçmaya çalıştı

Kurşun yağmuruna tutup halk otobüsüyle kaçmaya çalıştı VİDEO

SEYİR HALİNDEKİ OTOBÜSTEN ATLADI

Verilen eşkal doğrultusunda çevrede araştırmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilk olarak olay yerinden ayrılan Gizem A.’yı bularak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Şüpheli Yusuf A. ile polis arasında ise uzun süren kovalamaca yaşandı. Olayın hemen ardından halk otobüsüne binerek kaçan şüpheli, takip edildiğini anlayınca seyir halindeki otobüsten atlayıp yaya olarak kaçmaya başladı.

Kurşun yağmuruna tutup halk otobüsüyle kaçmaya çalıştı

BİR BİNANIN BODRUM KATINDA YAKALANDI

Teomanpaşa Mahallesi’ndeki ara sokaklara giren şüpheli, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından inşaat halindeki bir apartmanın bodrum katında yunus timleri tarafından kıs kıvrak yakalandı. Şahsın olayda kullandığı silah da çatıda gizlenmiş olarak bulundu. Yusuf A., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Öte yandan yaralanan Nafiz G.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kurşun yağmuruna tutup halk otobüsüyle kaçmaya çalıştı

Kurşun yağmuruna tutup halk otobüsüyle kaçmaya çalıştı

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