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Kurtaran 2019 tatbikatı

Başarıyla gerçekleştirilen tatbikat yarın sona erecek. 18 ülkeden gözlemciler izlemede.

DHA | 30.05.2019 - 08:12..
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Tatbikatta 3 denizaltı, 6 gemi, 2 helikopter, 2 uçak, 12 kişilik paraşütle arama kurtarma timi, 21 kişilik denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timi görev alıyor. Deniz yüzeyine (satha) çıkamayan 3 denizaltıdaki personelin kurtarılacağı tatbikatı, 18 ülke ile bir uluslararası kuruluştan gözlemciler izliyor.

Kurtaran 2019 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününün ikinci bölümünde, personel kurtarma operasyonu yapıldı. Senaryo gereği deniz yüzeyine çıkamayan denizaltıların yerleri ilk olarak sonar cihazlarıyla tespit edildi.

Kurtaran 2019 tatbikatı

Ardından rov cihazı daldırılıp, bulunan cisimlerin denizaltı olup olmadığı ve yüzeyinde hasar bulunup bulunmadığı saptandı.

Kurtaran 2019 tatbikatı ViDEO

KURTARMA ÇANIYLA KURTARILDILAR

Su yüzeyinden 67 metre aşağıda bulunan denizaltıdaki personele, tek pilotun kullandığı Atmosferik Dalış Sistemi (ADS) ile içerisinde yiyecek, ilaç ve yedek parça bulunan acil destek yaşam paketi ulaştırıldı. ADS ile yine denizaltı kurtarma çanının teli, denizaltının kaportasına bağlandı.

Bu çalışmaların tamamlanmasından sonra vinç yardımıyla denizaltı kurtarma çanı, su altına indirildi. Denizaltına sabitlenen çan sayesinde mahsur durumdaki iki askeri personel kurtarıldı.

Kurtaran 2019 tatbikatı

Tatbikat senaryosunun hem sabah hem de öğleden sonraki bölümlerinin başarıyla tamamlanmasını askerler alkışla kutladı, sevinç yaşadı. Bu anlarda yabancı ülkelerin ordularında görev yapan gözlemci askerler de cep telefonlarıyla görüntüledi, büyük ilgiyle ve beğeniyle izledi.

Tatbikat sonrasında Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, Denizaltı Filo Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya, Kurtarma ve Sualtı Komutanı Deniz Kıdemli Albay Niyazi Uğur, yabancı gözlemciler ile gemideki personel, helikopter platformunda toplu fotoğraf çektirdi. Çoğunluğunu birinci sınıf dalgıç özel ihtisaslı personelin oluşturduğu, Kurtarma 2019 Tatbikatı'nda görev alan gemiler, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na döndü. Tatbikat 31 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.

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