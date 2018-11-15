Bakan Kurum: Kentsel dönüşümde mağduriyetin önüne geçeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de gazetecilere yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüme ilişkin TBMM'ye sunulan tasarıyla kentsel dönüşüm yapacak firmalara hem mali hem de teknik yeterlilik kriterleri getirileceğini belirtti.

"2030 YILINA KADAR 7,5 MİLYON KONUT DÖNÜŞTÜRÜLECEK"

Kentsel dönüşümü yapacak firmaların, Bakanlığın belirlediği teknik yeterlilik kriterlerine uymaları gerektiğini aktaran Kurum, "Aynı zamanda bu işi yapabileceklerini gösterebilecek bir tamamlama sigortası veya Bakanlığın belirleyeceği teminatları sağlaması gerekiyor. Bununla neyi getiriyoruz? Bu düzenlemeyle önümüzde 2030 yılına kadar dönüştürülmesi gereken yaklaşık 7,5 milyon konutumuz var. Halihazırda 5,5 milyon konutumuz var. Bu konutların dönüşümünde vatandaşın mağduriyetinin önüne geçmek istiyoruz. Mağdur edilmemesi adına bu kriterleri getiriyoruz. Çünkü kentsel dönüşüm, inşaat sektörü açısından önümüzdeki süreçte çok ciddi potansiyeli olan bir konu. Burada da vatandaşımızın mağdur olmaması için hem teknik hem de mali yeterlilik getiriyoruz. Bu yeterlilikleri sağlayan firmalar kentsel dönüşümde iş yapabilecekler." dedi.

2019 YILI İLK ÇEYREĞİNDE BAŞLATILACAK

Kurum, tasarının TBMM'den geçmesinin ardından yönetmelikle bu teknik ve mali kriterleri belirleyeceklerini dile getirerek, "Bu tasarı meclisten geçtiği zaman yönetmelikle bu teknik ve mali kriterleri inşallah belirleyeceğiz. 2019 yılı ilk çeyreğinde başlatmayı hedefliyoruz. Teklifte müteahhitin sınıflandırılması da var. Müteahhitler yapabilecekleri iş kapasitesine göre hem teknik hem de mali anlamda sınıflandırılacaklar. Dolayısıyla 10 bin metrekare inşaat yapmış bir firma yine 10 bin metrekare bir kentsel dönüşüm yapabilecek. Daha önce 10 bin yaptıysa veya hiçbir kentsel dönüşüm projesi yapmadıysa bu projelere dahil olamayacaklar." dedi.