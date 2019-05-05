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Kuşadası’nda hapis cezası olan iki kişi yakalandı

Çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki kişi polisten kaçamadı.

İHA | 05.05.2019 - 08:34..
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Şehir merkezinde devriye görevi yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

4'ER YIL HAPİS CEZALARI VAR

M.A. isimli şüphelinin yapılan sorgulamasında "Hırsızlık , Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme ,Mala Zarar Verme" suçlarından arandığı ve hakkında toplam 4 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilerek, gözaltına alındı.

Kuşadası’nda hapis cezası olan iki kişi yakalandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Polis ekipleri ayrıca yakaladıkları A.G. isimli bir başka şüphelinin de "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçundan arandığı ve hakkında toplam 6 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi. Her iki zanlı da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Kuşadası’nda hapis cezası olan iki kişi yakalandı

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