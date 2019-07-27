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Kuşadası’nda Romanlar arasında cinayet gerginliği

Kuşadası'nda Roman dernekleri başkanının 25 yaşındaki oğlunun bir başka roman genç tarafından bıçaklanarak öldürülmesi üzerine ortalık karıştı.

İHA | 27.07.2019 - 07:35..
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Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak’ta yaşayan ve polis tarafından henüz kimliği açıklanmayan bir genç, aynı mahallede yaşadığı bir genç kıza mesaj attı. Mesajlardan haberdar olan genç kızın ağabeyi S.Y. ise sinirlenerek, mesajı atan genci aradı.

Kuşadası’nda Romanlar arasında cinayet gerginliği

TARTIŞMA, CİNAYETLE BİTTİ

Telefonda yaşanan tartışmanın ardından iki genç, randevulaşarak Yılancı Burnu mevkiinde buluştu. İki gencin buluşması sırasında başlayan tartışma sırasında kimliği henüz açıklanmayan genç 25 yaşındaki S.Y.’yi bıçakladı. Kalbinden bıçak darbesi alan S.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kuşadası’nda Romanlar arasında cinayet gerginliği

ÖLÜM HABERİ YAKINLARINI YIKTI

Roman bir gencin, bir başka roman genci öldürdüğü haberini duyan Tepe Sokak sakinleri olayın meydana geldiği Yılancı Burnu mevkiine akın etti. Ölen gencin ailesi ve yakınları olay yerinde ağıtlar yaktı. Polisin geniş güvenlik önlemleri almasının ardından olayda hayatını kaybeden S.Y., Kuşadası Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kuşadası’nda Romanlar arasında cinayet gerginliği

KATİL ZANLISI GÖZALTINDA

Cinayeti işlediği iddia edilen ve ismi polis tarafından henüz açıklanmayan diğer roman genç ise olayın hemen ardından polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Kuşadası’nda Romanlar arasında cinayet gerginliği

MAHALLEYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Bıçakla gerçekleştirilen cinayette hayatını kaybeden ve Kuşadası Belediyesi’nde şoför olarak çalışan S.Y.’nin Ege ve Anadolu Roman Dernekleri Başkanı H.Y.’nin oğlu olduğu belirlendi. Cinayetin ardından roman vatandaşların yoğunlukta yaşadığı Hacıfeyzullah Mahallesi’nde Kuşadası polisi tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Mahalleye giriş ve çıkışları kapatan polis ekipleri, mahalledeki tüm sokaklarda da devriye ekipleri görevlendirdi. Polis ekipleri ayrıca, Kuşadası Devlet Hastanesi önünde de geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kuşadası’nda Romanlar arasında cinayet gerginliği

Kuşadası’nda Romanlar arasında cinayet gerginliği

Kuşadası’nda Romanlar arasında cinayet gerginliği

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