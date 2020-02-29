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Kütahya'da bir araç dereye uçtu: 2 ölü

Kütahya'da kontrolden çıkara köprüden dereye düşen araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

DHA | 29.02.2020 - 05:27..
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Kütahya'nın Emet ilçesi Samrık köyündeki Dağlar köprüsünde, İbrahim Çankaya'nın kullandığı 43 PL 879 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köprüden dereye uçtu.

4 SAAT SONUNDA BULDU

Bu sırada, babası ve eşinden haber alamayan Halil Çankaya, endişelenerek aramaya çıktı. Halil Çankaya, yaklaşık 4 saat sonra babasının ve eşinin bulunduğu otomobili, derede ters dönmüş halde buldu.

Kütahya'da bir araç dereye uçtu: 2 ölü

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil dereden çıkarılırken, içindeki İbrahim Çankaya ve gelini Döndü Çankaya'nın sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi. İbrahim Çankaya ve Döndü Çankaya'nın cesetleri, otopsi yapılmak üzere Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kütahya'da bir araç dereye uçtu: 2 ölü

Kütahya'da bir araç dereye uçtu: 2 ölü

Kütahya'da bir araç dereye uçtu: 2 ölü

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