Kütahya'da bir kişi eski eşini ve fırıncıyı vurdu

Kütahya kent merkezinde oturan Süleyman D., saat 07.30 sıralarında, bir süre önce boşandığı, 2 çocuk annesi Meryem Çelik'i, Ali Paşa Mahallesi Ebeler Sokak'taki evinin önünde pompalı tüfekle vurarak, ağır yaraladı.

Çelik, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

FIRINCIYI BAŞINDAN VURDU

Süleyman D., olayın ardından eski eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Fatih Görü'nün işlettiği, Paşam Sultan Mahallesi'ndeki fırına gitti. Burada Görü'yü başından pompalı tüfekle vuran Süleyman D., olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Görü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Fatih Görü'nün cansız bedeni, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

ELEKTRONİK KELEPÇEYİ BOZMUŞ

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Meryem Çelik, hayati tehlikeyi atlattı. Verdiği ilk ifadede fırında çalışan evli ve 2 çocuk babası Fatih Görü’nün boşanma davasındaki şahidi olduğunu ve aralarında herhangi bir ilişki olmadığını anlatan Çelik, "Sabah işe gitmek için evden çıktığımda kapıda karşılaştık. Kafama taşla vurdu ve 'Seni öldüreceğim' deyip av tüfeği ile ateş etti. Vuruldum, daha sonra bayılmışım. Eski eşim hakkında beni tehdit ettiği için 6 ay önce uzaklaştırma kararı almıştım. Ayağına çipli elektronik kelepçe takmışlardı. Geçen hafta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nden beni aradılar ve eski eşimin kelepçeyi bozduğunu ve herhangi bir sıkıntı olduğunda polisi hemen arayabileceğimi söylediler. Fırında çalışan Fatih Görü, benim 6 yıl önceki boşanma davamda şahitlik yapmıştı. Aramızda herhangi bir ilişki yok, komşum olur ve mahkeme şahidimdi" dediği öğrenildi.

SAKLANDIĞI KÖY EVİNDE YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleyman D.'nin Fatih Görü'yü öldürdükten sonra kiralık otomobille kaçtığını ve Altıntaş ilçesi yakınlarında aracı terk ederek, yaya olarak kaçtığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda Süleyman D.'nin Altıntaş ilçesindeki Üçüzhöyük Köyü'nde saklandığı belirlendi. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evin etrafını saran polislerin geldiğini gören Süleyman D., av tüfeğini göğsüne dayayıp intihar etmek istedi. Yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından Süleyman D., av tüfeğini bırakınca gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Süleyman D. ifadesi için İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

SÜLEYMAN D.'NİN ARKADAŞI DA GÖZALTINDA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmalarda Süleyman D.'nin eşini ve Fatih Görü'yü, arkadaşı Fazlı A. ile birkaç gün takip ettiğini ve olay sabahı da aynı kişi ile eski eşinin evinin önüne geldiğini tespit etti. Köydeki arama çalışmaları yapıldığı sırada polis, Süleyman D.'ye yardım eden Fazlı A.'yı da yakalayıp gözaltına aldı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMIŞ

Öte yandan Süleyman D.'nin, olay sonrası sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından, 'Arkadaşlar ben de çok uğraştım, 4 çocuk meydanda kalmasın, diye burada bile yazdım ama beni kimse dinlemedi. Allah rahmet eylesin, böyle olmasını istemezdim. Öbür tarafta Cenab-ı Allah'ın huzurunda hesaplaşırız' yazdığı görüldü.