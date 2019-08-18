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Kütahya'da gelini öldürüp, aynı tabanca ile intihar etti

Hurdacılık yapan S.B., gelini Burcu B.'yi öldürdükten sonra aynı tabanca ile kendisini başından vurup, intihar girişiminde bulundu.

DHA | 18.08.2019 - 20:10..
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Kütahya'nın Harmancık Mahallesi Lale Sokak'taki iki katlı ahşap evde, kayınpeder S.B. ile aynı evi paylaştıkları 15 yıllık gelini Burcu B. arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

GELİNİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sinirlenen S.B., belinden çıkardığı ruhsatsız tabancası ile 3 çocuk annesi gelini Burcu B.'ye bir el ateş etti. Kalbine isabet eden kurşunla yere yığılan Burcu B., olay yerinde yaşamını yitirdi.

AYNI SİLAHLA KENDİNİ BAŞINDAN VURDU

Kayınpeder S.B. ise ardından aynı tabancayı başına dayayıp, tetiğe dokundu.
Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Burcu B. ve kayınpederi S.B.'yi kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri, kayınpeder S.B.'nin yaşamsal fonksiyonlarının devam ettiğini belirledi. S.B., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Kütahya'da gelini öldürüp, aynı tabanca ile intihar etti

KAYINPEDERİN DURUMU AĞIR

Durumu ağır olan S.B., daha sonra Kütahya Evliya Çelebi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 2 çocuk babası S.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Burcu B.'nin cesedi ise polis ve savcının olay yerindeki incelemenin ardından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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