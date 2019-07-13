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Kütahya'da iki kamyon kafa kafaya çarpıştı

Vişne yüklü kamyon, karşı şeritten gelen başka bir kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı.

DHA | 13.07.2019 - 03:39..
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Kütahya-Afyonkarahisar karayolu 22'nci kilometresinde kaza meydana geldi.

Afyonkarahisar'a giden Duran Güler, kullandığı kamyonun kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon orta refüjü aştıktan sonra karşı yönden gelen Yavuz Güner idaresindeki vişne yüklü kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonlar devrilerek yan yattı.

TONLARCA VİŞNE YOLA SAÇILDI

Yavuz Güler'in kullandığı kamyonda bulunan kasalardaki tonlarca vişne etrafa saçıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücülere ilk müdahaleleri burada yaptı. Yaralı sürücüler, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'da iki kamyon kafa kafaya çarpıştı

Kütahya'da iki kamyon kafa kafaya çarpıştı

Kütahya'da iki kamyon kafa kafaya çarpıştı

Kütahya'da iki kamyon kafa kafaya çarpıştı

Kütahya'da iki kamyon kafa kafaya çarpıştı

Kütahya'da iki kamyon kafa kafaya çarpıştı

Kütahya'da iki kamyon kafa kafaya çarpıştı

Kütahya'da iki kamyon kafa kafaya çarpıştı

Kütahya'da iki kamyon kafa kafaya çarpıştı

Kütahya'da iki kamyon kafa kafaya çarpıştı

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