Kütahya'da kurbağalar için karayollarından tünel talebi

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çiftleşmek için gruplar halinde, birbirlerinin sırtında hareket eden kurbağalar, Domaniç-İnegöl karayolundan hızla geçen araçların arasından, karşıya geçmek zorunda kalıyor.

Kocayayla mevkisindeki ormanlık alanda bulunan kurbağalar, ilkbaharda çiftleşme dönemi gelmesiyle yollara düştü.

ARAÇLARIN ALTINDA TELEF OLUYORLAR

Gece gündüz birbirlerinin sırtında karayolunu geçmeye çalışan kurbağalardan bazıları, araçların altında ezilerek telef oluyor.

GEÇİT YAPILSIN

Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, "Çözüm olarak Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kurbağaların geçiş noktası olan yerlerde tünel şeklinde alt geçitler yapması bu canlıların telef olmalarını önleyecektir." dedi.

GÖÇ İLE İLGİLİ 5 BİN YIL ÖNCESİNE AİT FİGÜR VAR

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünün 2010 yılında, Seyitömer Höyüğü'nde yürüttüğü kazılarda, bir kurbağanın sırtına binmiş iki yavru kurbağa figürlü kap bulunduğunu ve 5 bin yıl öncesine ait "ryton" diye bilinen kaptaki figürün, kurbağaların ilkbahar aylarındaki çiftleşme döneminde gruplar halinde araziye dağılmalarıyla ilgili olduğunun fark edildiğini aktaran Ertürk, kurbağaların 5 bin yıldır üreme göçünün sürdüğünü kaydetti.