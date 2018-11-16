taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.35815
Euro
6.0732
Altın
1216.225
Borsa
93433.59
Gram Altın
209.51

Kütüphane kullanıcıları bu yıl 30 milyona ulaştı

Beş yıl önce 1 milyonun altındaki kütüphane üye sayısı, bu yıl 30 milyon olmaya çok yakın.

AA | 16.11.2018 - 13:52..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Kütüphane kullanıcıları bu yıl 30 milyona ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, millet kıraathanelerinin okuma kültürüne önemli katkı sağladığını belirterek, bu yıl kütüphane kullanan kişi sayısının 30 milyona yaklaştığını bildirdi.

KÜTÜPHANEM CEPTE UYGULAMASI

Millet kıraathanelerinin yaygınlaşmaya başlamasıyla vatandaşların kitapla buluşma oranı artarken, ülke genelinde hizmet sunan kütüphanelere vatandaşların daha kolay ulaşması amacıyla çeşitli adımlar atan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, e-devlet uygulaması üzerinden veya "Kütüphanem cepte" mobil uygulaması aracılığıyla halk kütüphanelerine erişimi kolaylaştıran imkanlar da sunuyor.

Kütüphane kullanıcıları bu yıl 30 milyona ulaştı

KULLANICI SAYISINDA ARTIŞ

Hamdi Turşucu, "Geçen seneden itibaren web üzerinden ve e-devlet üzerinden hizmete başlamıştık. Zamanın ruhunu kütüphanelerin içine almamız gerekiyordu. E-kütüphane hizmeti de ön plana çıktı. Kütüphaneye gitmeden uzaktan ödünç aldığınız kitabın süresini uzatabiliyorsunuz. Üyelik işlemeleri yapılabiliyor. Üyeliğiniz dolayısıyla aldığınız şifre ile web üzerinden e-kitaplara ulaşıp okuyabiliyorsunuz. Zamanın teknolojisini kullanmak durumundasınız, böylelikle kütüphane cazibesini üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Kütüphane üyelikleri her yıl kendini sıfırlar ve yeniden başlar, uyuyan üye olmaz kütüphanede. Bundan beş yıl önce 1 milyonun altındaki üye sayısı, bu yıl 3 milyona koşuyor. Kütüphaneyi kullanan kişi sayısı ise 30 milyona yaklaşıyor" dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
3600 ek göstergeden kimler yararlanacak

3600 ek göstergeden kimler yararlanacak

218
Soylu: Polislerin yaşam standartları temel sorumluluğumuz

Soylu: Polislerin yaşam standartları temel sorumluluğumuz

211
Karadeniz'de doğalgaz sondajı

Karadeniz'de doğalgaz sondajı

154
Resmi Gazete'de yayınlandı: Dövizle kiraya son

Resmi Gazete'de yayınlandı: Dövizle kiraya son

40
Karayılan'a laf söylenince ayağa kalkan Bekaroğlu

Karayılan'a laf söylenince ayağa kalkan Bekaroğlu

111
Fenerbahçe, Olympiacos'u devirdi

Fenerbahçe, Olympiacos'u devirdi

44
Meclis'teki gerilimin sebebi HDP'li vekiller

Meclis'teki gerilimin sebebi HDP'li vekiller

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM