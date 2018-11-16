Kütüphane kullanıcıları bu yıl 30 milyona ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, millet kıraathanelerinin okuma kültürüne önemli katkı sağladığını belirterek, bu yıl kütüphane kullanan kişi sayısının 30 milyona yaklaştığını bildirdi.

KÜTÜPHANEM CEPTE UYGULAMASI

Millet kıraathanelerinin yaygınlaşmaya başlamasıyla vatandaşların kitapla buluşma oranı artarken, ülke genelinde hizmet sunan kütüphanelere vatandaşların daha kolay ulaşması amacıyla çeşitli adımlar atan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, e-devlet uygulaması üzerinden veya "Kütüphanem cepte" mobil uygulaması aracılığıyla halk kütüphanelerine erişimi kolaylaştıran imkanlar da sunuyor.

KULLANICI SAYISINDA ARTIŞ

Hamdi Turşucu, "Geçen seneden itibaren web üzerinden ve e-devlet üzerinden hizmete başlamıştık. Zamanın ruhunu kütüphanelerin içine almamız gerekiyordu. E-kütüphane hizmeti de ön plana çıktı. Kütüphaneye gitmeden uzaktan ödünç aldığınız kitabın süresini uzatabiliyorsunuz. Üyelik işlemeleri yapılabiliyor. Üyeliğiniz dolayısıyla aldığınız şifre ile web üzerinden e-kitaplara ulaşıp okuyabiliyorsunuz. Zamanın teknolojisini kullanmak durumundasınız, böylelikle kütüphane cazibesini üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Kütüphane üyelikleri her yıl kendini sıfırlar ve yeniden başlar, uyuyan üye olmaz kütüphanede. Bundan beş yıl önce 1 milyonun altındaki üye sayısı, bu yıl 3 milyona koşuyor. Kütüphaneyi kullanan kişi sayısı ise 30 milyona yaklaşıyor" dedi.