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Kuyumcu kendisini soymaya gelen kişiyi ikna etti

Adana'da bir kuyumcu dükkanını soymak isteyen kişi, kuyumcuyla konuştuktan sonra eyleminden vazgeçti.

AA | 08.07.2019 - 19:20..
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Adana'nın Seyhan ilçesiki İbo Osman Caddesi'nde, Hacı Ali Menekşe'ye ait kuyumcu dükkanına pompalı tüfekle giren Ümit Ç. soygun girişiminde bulundu.

Bu sırada iş yeri sahibi Menekşe, güvenlik butonuna basarak şüpheliyi ikna etmeye çalıştı.

"BİRKAÇ ALTIN ALACAĞIM"

AA'nın haberine göre ameliyat olacağını ve hastane masraflarını karşılayabilmek için birkaç altın alıp ayrılacağını söylediği iddia edilen Ümit Ç'nin kuyumcu tarafından ikna edilerek eyleminden vazgeçirildiği öğrenildi.

Şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Bu arada, kuyumcunun ikna çabası, iş yerine ait güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kuyumcu kendisini soymaya gelen kişiyi ikna etti

Kuyumcu kendisini soymaya gelen kişiyi ikna etti

Kuyumcu kendisini soymaya gelen kişiyi ikna etti

Kuyumcu kendisini soymaya gelen kişiyi ikna etti

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