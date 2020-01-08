İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcu dükkanına giren şüpheli 2 kadın şahıs, bir süre satıcıyı oyalayarak bilekliklerin fiyatını sordu.

“Düğünümüz var, toplu bir şekilde bilezik alacağız.” diyen şüpheliler, kuyumcudan 10 tane bilezik çıkarmasını istedi.

KUYUMCU FARK ETTİ

Fiyatları hesaplamak için tezgahından bilezikleri çıkaran kuyumcu, şüphelilerin birinin el çabukluğu ile bilezikleri çalmaya çalıştığını fark etti. Bunun üzerine şüphelilerin elinden altınları alan kuyumcu ile şahıslar arasından tartışma başladı. Yakalandıklarını anlayan kadınlar, panik halinde kuyumcudan çıkmaya çalıştı.

Kuyumcuda altınları çalmak isteyen kadınlar yakalandı ViDEO

LÜKS ARAÇLA GELEN TIRNAKÇILAR

Bu sırada şüphelilerinden biri üstündeki kabanı çıkararak, çalmadığını ispat etmeye çalıştı. Kuyumcu polis ekiplerini aramak için telefona sarıldığında ise panikleyen 2 şahıs, kaçmaya başladı. Arkalarından koşan kuyumcu, şüphelilerden birini atkısından yakaladı, ancak atkıdan sıyrılan şüpheli kendilerini bekleyen lüks aracın yanına doğru koştu.

ELİNDE ATKIYLA KALDI

Kuyumcu elinde kalan atkı ile dükkan geri girerken, şüpheli şahıslar lüks araca atlayarak olay yerinden uzaklaştı.