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Kuzey Kore yeni füze denedi

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin iki yeni füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

İHA | 31.07.2019 - 09:26..
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Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin doğudaki Wonsan kenti yakınından Japon Denizi istikametine doğru iki kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıkladı.

250 KİLOMETRE YOL ALDI

Yerel saatle 05.06'da ve 05.27'de ateşlendiği belirtilen füzelerin her birinin, yaklaşık 30 kilometre yüksekliğe ulaştığı ve 250 kilometre yol aldığı bildirildi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA ATEŞLENMİŞTİ

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, geçtiğimiz perşembe günü Kuzey Kore'nin doğusunda yer alan Wonsan kenti kıyısından iki kısa menzilli füze ateşlendiğini bildirmiş, füzelerin yerel saatle 05.34 ve 05.57'de ateşlendiği ve yaklaşık 50 kilometre irtifa kazanıp 430 kilometre yol aldığı açıklanmıştı.

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