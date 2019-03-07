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Kuzey Kore'de 11 milyon kişi yetersiz besleniyor

BM raporuna göre, Kuzey Kore'de 3.8 milyon kişinin acil insani yardıma ihtiyacı var.

AA | 07.03.2019 - 11:23..
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) açıklamasında, BM Kuzey Kore Koordinatörü Tapan Mişra tarafından yayınlanan raporda, Kuzey Kore nüfusunun yüzde 43'üne denk gelen 11 milyon kişinin yetersiz beslendiğine dikkat çekildi.

GELİŞİM GERİLİĞİ YAŞANIYOR

Kuzey Kore'de "gıda güvensizliği ve beslenme yetersizliğinin" yaygın olduğuna işaret edilen raporda, her beş çocuktan birinde, beslenme bozukluğunun neden olduğu gelişim geriliği görüldüğü belirtildi.

120 MİLYON DOLARLIK İNSANİ YARDIMA İHTİYAÇ VAR

BM raporunda, 25.5 milyonluk nüfusun 3.8 milyonunun, 120 milyon dolar değerinde acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Raporda, Kuzey Kore'de temiz su ve hijyen yoksunluğunun, çocuklarda tedavi edilebilen hastalıklardan ölüm riskini artırdığı ifade edildi.

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