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Kuzey Marmara otoyolunda hurda yüklü tır devrildi

Ankara istikametine ilerleyen hurda yüklü tır, kontrolden çıktı. Devrilen tırda bulunan hurdalar yola savruldu.

İHA | 23.07.2019 - 09:13..
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Kuzey Marmara otoyolundan Ankara istikametinde seyreden tırın sürücüsü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

REFÜJE ÇARPIP DEVRİLDİ

Yol üzerinde ani manevralar yaparak ilerleyen tır, refüje çarparak devrildi. Kazayı gören vatandaşlar, hemen ekipleri aradı. Yaşanan kaza sonrası bölgeye 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi

Kuzey Marmara otoyolunda hurda yüklü tır devrildi

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi tırın sürücüsüne yaptı. Yapılan müdahalede herhangi bir yerinden yaralanmadığı belirlenen sürücü, kazayla ilgili polis ekiplerine ifadesini verdi.

Kuzey Marmara otoyolunda hurda yüklü tır devrildi

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Polis ekipleri, kazanın yaşandığı bölgeye dubalar koyarak yeni kazalar yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Devrilen tırın kaldırılma çalışmaları devam ederken, Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi.

Kuzey Marmara otoyolunda hurda yüklü tır devrildi

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