Lamine Yamal sahnede: İspanya’dan Suudi Arabistan’a 4 gollü tarife

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu ikinci hafta mücadelesinde İspanya ile Suudi Arabistan, Mercedes-Benz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen İspanya, etkili oyunuyla rakibini 4-0’lık skorla geçti.

İspanya’nın gollerini 10. dakikada Lamine Yamal, 21 ve 24. dakikalarda Mikel Oyarzabal kaydederken, 49. dakikada Suudi Arabistan savunmacısı Hassan Altambakti topu kendi ağlarına gönderdi.

SON MAÇ URUGUAY İLE

İlk maçında Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kalan İspanya, bu galibiyetle puanını 4’e yükseltti ve gruptan çıkma yolunda önemli avantaj elde etti.

İspanyollar, son grup maçında Uruguay ile kozlarını paylaşacak.

SUUDİ ARABİSTAN'IN UMUTLARI SON MAÇA KALDI

Turnuvadaki ilk maçında Uruguay karşısında puan almayı başaran Suudi Arabistan ise 1 puanda kaldı.

Körfez temsilcisi, grup aşamasındaki son sınavını Yeşil Burun Adaları karşısında verecek.

YAMAL'IN İLK MİLLİ TAKIM GOLÜ

İspanya'nın maçtaki ilk golünü atan Lamine Yamal, Dünya Kupası'nda ilk kez ağları havalandırdı.