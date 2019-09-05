Levent'te ünlülerin gittiği kuaför dolandırıldı

Geçtiğimiz hafta pazartesi günü bir kadının kuaförden para ödemeyerek kaçışı “bu kadarına da pes” dedirtti.

ÜNLÜLERİN MEKANINA GELDİ

Öğle saatlerinde genç yaşlardaki bir kadın, manken Azra Akın, şarkıcı Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol, basketbolcu Kerem Gönlüm ve Mehmet Okur gibi ünlü isimlerin müşterisi olduğu güzellik merkezine geldi.

6 SAAT BOYUNCA GÜZELLİK MERKEZİNDE KALDI

Çalışanlarla konuşan kadın bir süre sonra müşteri gibi koltuğa oturdu. Ardından çalışanlar tarafından kadının saçına çeşitli işlemler yapıldı. Bunun dışında bir de kaynak saç taktıran kadın, yaklaşık 6 saat boyunca güzellik merkezinde kaldı.

4 BİN 500 LİRA HESAP ÇIKTI

İşlemler bittikten sonra hazırlanarak kasaya giden kadın, borcunun ne kadar olduğunu sordu.

'CÜZDANIM ARABADA' DEYİP KAÇTI

Çalışanın hesap makinesiyle yaklaşık 4 bin 500 lira hesap çıkarttığı kadın, iş yeri sahibine cüzdanının arabada olduğunu söyledi. Bunun üzerine boynundaki ufak çantasını kasaya bırakan kadın, hiçbir şey olmamış gibi iş yerinden çıkarak kayıplara karıştı.

DOLANDIRILDIKLARINI SONRADAN ANLADILAR

Olayın ardından kadının uzun bir süre geri gelmediğini fark eden çalışanlar, dışarıya çıkarak etrafta kadını aradı ancak bulamadı. Bunun üzerine kadının kasaya bıraktığı çantayı açan iş yeri sahibi, içinin boş olduğunu görünce şoke oldu.

Dolandırıldığını anlayan iş yeri sahibi güvenlik kamera görüntülerini inceledikten sonra Levent Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

15 LİRALIK BOŞ ÇANTAYI BIRAKTI

Görüntülerde, kadın caddeden yürüyerek güzellik merkezine giriyor. İçeride bir süre çalışanlarla konuşan kadın ardından koltuğa oturarak bekliyor. Daha sonra çalışanlar gelerek kadının saçını yapıyor.

Takma saç da takılan kadın saatlerce işlemden geçtikten sonra ayağa kalkıyor. Çalışanın ayna getirdiği kadın saçlarını kontrol ediyor. İşlemler bittikten sonra kadın ardından kasaya gelerek ücretini soruyor. Çantasını kasaya bırakan kadın iş yerinden çıkarak kayıplara karışıyor.