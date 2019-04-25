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LG, Güney Kore'de telefon üretimini durdurma kararı aldı

LG, Güney Kore'deki akıllı telefon üretimini askıya alarak Vietnam'da üretime devam edecek.

DHA | 25.04.2019 - 09:46..
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Güney Koreli iki dev şirket LG ve Samsung yıllardır birbirleriyle rekabet halinde olsa da son yıllarda akıllı telefon sektöründe LG'nin bir hayli düşüş yaşadığını söyleyebiliriz. Yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Güney Kore'deki üretimi durdurma kararı alan şirket, üretimi Vietnam'daki mevcut tesisine kaydıracak.

Zarar eden akıllı telefon bölümünü ayakta tutabilmek için bu kararı uyguladığı belirtilen LG, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde 72.5 milyon dolarlık zarar açıklamıştı. Şirketin telefon bölümü ise geçtiğimiz yılı 700 milyon doların üzerinde bir zararla kapattı.

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LG'nin Güney Kore ve Vietnam dışında Çin, Brezilya ve Hindistan'da da telefon üretimi yapan tesisleri bulunuyor. Güney Kore'de bulunan dev fabrikada ise LG'nin toplam telefon üretiminin yüzde 20'sini oluşturan amiral telefonlarının üretimi yapılıyordu.

LG, diğer tesislerinde akıllı telefon üretimine devam ederek dişli rakipleriyle yine rekabet halinde olacak. Ancak şirketin son yıllarda yaşadığı maddi sorunlar özellikle akıllı telefon sektöründe LG'nin bir hayli geride kalmasına neden olmuştu.

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