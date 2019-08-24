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LG'den farklı tasarımlara sahip iki yeni telefon patenti

LG, üzerinde hiçbir fiziksel düğmesi olmayan ve tamamen fotoğrafçılığı hedef alan yeni bir telefon üzerinde çalışıyor.

Haber Merkezi | 24.08.2019 - 12:04..
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LG, yıllardır akıllı telefon pazarında kendine yer bulsa da diğer rakiplerinin hızla yükselmesi nedeniyle biraz geride kalmış durumda. Şirket, her ne kadar rakiplerinin karşısında başarısız olsa da sıra dışı tasarıma sahip birkaç yeni telefon üzerinde çalışıyor.

Yeni ortaya çıkan iki adet LG patentine göre şirket, üzerinde hiçbir fiziksel tuş ve düğme bulunmayan akıllı telefonlar piyasaya sürecek. Daha önce ise Çinli akıllı telefon üreticileri Meizu ve Vivo da hiçbir düğmesi ve girişi olmayan akıllı telefonlarını duyurmuşlardı.

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LG PATENTLERİNDEKİ DETAYLAR

LG’nin birinci patentini detaylıca incelediğimizde, ekranın üst tarafında küçük bir çentik karşımıza çıkıyor. Telefonun arka tarafında bulunan 4 adet kamera tasarımı ise oldukça dikkat çekici. Telefonun üzerinde herhangi bir parmak izi okuyucusunun bulunmaması, ekrana gömülü parmak izi teknolojisi kullanacağı anlamına geliyor. Telefonun sağında veya solunda ise hiçbir güç veya ses tuşu bulunmuyor.

LG’nin ikinci akıllı telefon patentine baktığımızda ise neredeyse birinci patente benzer bir ekran tasarımı karşımıza çıkıyor. Her ne kadar ilk patentte olduğu gibi ekranın üst kısmında damla çentiği bulunsa da bu telefonda, fiziksel tuşlar yer alıyor. Telefonun en dikkat çekici yönü ise arka kamera tasarımı. Arkada bulunan dev kamera lensinin etrafına yerleştirilmiş halka, bu telefonun fotoğrafçılığı ön plana çıkaracağını gösteriyor. Ayrıca telefonun sağ tarafında özel bir deklanşör düğmesi de dikkat çekiyor.

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LG’NİN GELİRLERİ DÜŞTÜ

LG her ne kadar bazı ilgi çekici akıllı telefonlar piyasaya sürse de şirketin mobil bölümü, 2019’un ilk çeyreğinde son 8 yılın en düşük gelirini elde etti. Şirketin yukarıdaki patent görüntülerini gerçeğe dönüştüreceğine dair henüz bir kanıt bulunmuyor, ancak LG bu tarz yenilikçi tasarımların şirketi tekrar eski günlerine döndürebileceğine inanıyor.

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