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LGS başvuru kılavuzu yayınlandı

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 7 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın sonucu, 1 Temmuz'da ilan edilecek.

AA |
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LGS başvuru kılavuzu yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 7 Haziran'da yapılacak merkezi sınava ilişkin başvuru ve uygulama kılavuzu yayınlandı.

LGS kapsamındaki merkezi sınav, 8'inci sınıf birinci dönem müfredat ve kazanımlarından yapılacak.

SONUÇLAR 1 TEMMUZ'DA

LGS başvuruları, yurt dışında e-Okul'a kayıtlı olmayan okullardakiler hariç tüm 8. sınıf öğrencileri için Bakanlık tarafından merkezi yapılacak.

LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavın sonuçları, 1 Temmuz'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

LGS başvuru kılavuzu yayınlandı

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