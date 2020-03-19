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Libya'da Hafter'in saldırısında 3 çocuk öldü

Hafter’e bağlı milislerin başkent Trablus’a düzenlediği roketli saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetti.

AA | 19.03.2020 - 00:58..
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Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milisler başkent Trablus’a roketli saldırı düzenledi. Saldırıda 3 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

AYNI AİLEDEN 3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Trablus’un güneyindeki Ayn Zara bölgesine düşen roket nedeniyle aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti.

Acil Durum ve Ambulans Müdürlüğü, çocukların ölü bedenlerinin evden ambulanslarla alındığını duyurdu.

1 SAAT ÖNCEKİ SALDIRIDA DA 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Yaklaşık 1 saat önce Trablus’un Bab bin Gaşir bölgesine düşen bir roketin Nesrin bin Hamid isimli bir kadının kullandığı otomobile isabet etmesi sonucunda, Hamid hayatını kaybetmiş, araçtaki kızı ve yeğeni yaralanmıştı.

BÖLGEDE SABAH ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANMIŞTI

Başkent Trablus'un güneyinde sabahtan bu yana UMH birlikleri ile Hafter milisleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Akşam saatlerinde Trablus’un güneyindeki Ayn Zara bölgesine düşen havan topu mermileri de 3 kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

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