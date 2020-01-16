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Mehmetçik teröristlerin kış üslenmesine darbe vurdu

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullandığı kış sığınağı kullanılamaz hale getirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA | 16.01.2020 - 11:44..
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen, 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yücel Kır' operasyonu tamamlandı.

KIŞ SIĞINAĞI TESPİT EDİLDİ

Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, PKK'lı teröristlerin kullandığı kış sığınağı tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada 18 el bombası, 500 kilo amonyum nitrat, 300 gram C-4 plastik patlayıcı, 2 roketatar mühimmatı, 5 roketatar mühimmatı sevk fişeği, 40 büyük pil, 350 tüfek askı kayışı, 210 palaska, 15 terörist kıyafeti ile 500 kilo gıda malzemesi ve çok sayıda giyim malzemesi ele geçirildi.

Mehmetçik teröristlerin kış üslenmesine darbe vurdu

Mehmetçik teröristlerin kış üslenmesine darbe vurdu

KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Delil niteliğinde olan malzemelere el konulurken el bombası, mühimmat, patlayıcı madde, amonyum nitrat ile diğer malzemeler, Patlayıcı Madde İmha (PAMİ) Timi tarafından yerinde imha edildi. Kış sığınağının ise kullanılamaz hale getirildiği öğrenildi.

Mehmetçik teröristlerin kış üslenmesine darbe vurdu

TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM SAĞLAYAN 2 KİŞİ YAKALANDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, haklarında 'Terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak' suçundan soruşturma başlatılan A.A ve V.A., operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

Mehmetçik teröristlerin kış üslenmesine darbe vurdu


Mehmetçik teröristlerin kış üslenmesine darbe vurdu

Mehmetçik teröristlerin kış üslenmesine darbe vurdu

Mehmetçik teröristlerin kış üslenmesine darbe vurdu


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