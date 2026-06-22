Lionel Messi'nin 26 metrelik heykeli açıldı

Dünya futbolunun en önemli isimlerinden olan Lionel Messi için ülkesi Arjantin'de bir heykel inşa edildi.

Messi için inşa edilen 26 metre yüksekliğindeki heykelin açılışı gerçekleştirildi.

ÜLKESİNDE HEYKELİ YAPILDI

Devasa boyutlarıyla dikkat çeken eser, Messi’nin kariyerine ve Arjantin futboluna yaptığı katkıları simgelemek amacıyla hayata geçirildi.

Açılış töreni, futbolseverlerin ve Messi hayranlarının yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

MESSI'YE PEK BENZEMEDİ...

Heykelin ünlü futbolcuya pek benzemediği görüldü.

Öte yandan Messi'nin Hindistan'da da bir heykeli dikilmişti.

HİNDİSTAN'DAKİNİ GEÇTİ: TAM 26 METRE

Ülkedeki 21 metrelik heykel, rüzgarda sallandığı gerekçesiyle kaldırıldı.

Bu yeni heykel ise Hindistan’dakini geride bırakarak bu alandaki en büyük eser unvanını elde etti.