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Lizin nedir

Lizin, vücudun üretmediği ve dışardan alınması zorunlu olan bir amino asittir.

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Lizin nedir

İnsan vücudundaki proteinlerin taşınmasında hayati bir öneme sahip olan lizin, ya da genel geçer adlandırılışıyla lysine, büyümede rol oynayan hormonların ve enzimlerin üretimi için gerekli bir amino asittir.

GIDA VE TAKVİYE OLARAK ALINIR

İnsanlarin gıda yoluyla alması gerekli  olan bu temel amino asit, kalsiyum emilimi, ameliyat sonrası ve spor yaralanmaları sonrasında kasların iyileşme sürecinde, hormonların, antikorların ve enzimlerin sentezlenişinde önemli  bir role sahiptir.

Lizin nedir

Vücudun günlük lizin ihtiyacı 1-1.5 gr arasındadır. Doğal yollarla üretilmeyen bu amino asit, süt, et, peynir, maya, yumurta, soya ürünleri, protein yönünden zengin tüm yiyeceklerden alınabilir.

UÇUKLARIN ENGELLENMESİNDE ÖNEMLİ BİR ROL OYNAR

Herpes olarak bilinen uçuk enfeksiyonlarının ortaya çıkmasını engelleyen, daha iyi konsantre olmayı sağlayan lizin, kemik erimesinin önlenmesine ve tedavisine de yardım eder.

Eksikliği, göz kızarıklığı, mide bulantısı, baş dönmesi, saç kaybı ve kansızlığın ortaya çıkmasına neden olabilir.

Lizin nedir

Soğuk algınlığı ve viral hastalıkların önlenmesinde önem kazanan amino asit, yiyeceklerden yeterli miktar karşılanmadığında hap şeklide detakviye edilebilir.

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