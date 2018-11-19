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Lodos, Bursa'yı etkisi altına aldı

Bursa’da öğle saatlerinde etkili olan şiddetli lodos sokakta yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Hurdacının arabası devrilirken, yaşlılar düşme tehlikesi atlattı.

İHA | 19.11.2018 - 17:48..
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Saatte hızı 60 kilometreye çıkan lodosa sokakta yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar esen şiddetili rüzgar karşısında düşmemek için bir birine ve sağlam bir yere tutunarak ayakta kalmaya çalıştı. Vatandaşların lodosla savaşı kameralara yansıdı. Bilhassa yaşlılar ve çocukların zor anlar yaşadığı görüldü. Şiddetli lodos bir hurdacının el arabasını da devirdi.

Lodos, Bursa'yı etkisi altına aldı VİDEO

"ZORDA KALMADIKÇA KİMSE DIŞARIYA ÇIKMASIN"

Meteorolojiden alınan bilgiye göre lodosun şiddetini akşam saatlerine kadar göstermesi bekleniyor.

Lodosa yakalanan vatandaşlar ise, “Lodos Bursa’da yine kendini gösterdi. Lodoslu havada yürümekte zorluk çekiyoruz. Zorda kalmadıkça kimse dışarıya çıkmasın” dediler.

Lodos, Bursa'yı etkisi altına aldı

Lodos, Bursa'yı etkisi altına aldı

Lodos, Bursa'yı etkisi altına aldı

Lodos, Bursa'yı etkisi altına aldı

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