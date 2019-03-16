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Londra'da Müslüman gruba çekiç ve sopalarla saldırdılar

Londra'da bir grup, cami önünde bekleyen Müslüman gruba çekiç ve sopalarla saldırdı. Cemaat üyelerinden biri aracın üzerine çıkarak, saldırganların kaçışlarına engel olmaya çalıştı ancak başaramadı.

DHA | 16.03.2019 - 09:20..
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Londra'da Müslüman gruba çekiç ve sopalarla saldırdılar

Yeni Zelanda'daki iki camiye yapılan silahlı saldırının ardından bu kez de Londra'da, İslam karşıtı görüntüler ortaya çıktı.

Londra polisi, başkent Londra'da Cannon Caddesi üzerindeki Ashaadibi Mescidi ve Toplum Merkezi önünde cuma namazı için bekleyenlere, 20'li yaşlarda bir gurubun saldırdığını duyurdu.

Londra'da Müslüman gruba çekiç ve sopalarla saldırdılar

SLOGANLAR ATIP, KÜFÜR YAĞDIRDILAR

Yerel saatle 13.00 civarı gerçekleşen saldırıda, saldırganlar çekiç ve sopalarla gruba saldırdı. İslam karşıtı sloganlar atan ve küfürler yağdıran grup, saldırının ardından araçlarına binerek kaçmak istedi. Polisi arayan ve durumu bildiren cemaat ise grubun kaçışına engel olmaya çalıştı.

Londra'da Müslümanlara ırkçı saldırı VİDEO

Londra'da Müslüman gruba çekiç ve sopalarla saldırdılar

SALDIRGANLARI DURDURAMADI

Bir cemaat üyesi aracın üzerine çıktı ancak saldırganlar kaçtı. Polis, saldırıya uğrayanlar arasındaki 27 yaşında bir kişinin başından yaralandığını ve olay yerinden arkadaşları tarafından götürüldüğünü; hastanede tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

Saldırısı sonrası ırkçı grubun kendi araçlarına binerek kaçtığı bilgisini veren yetkililer, arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Londra'da Müslüman gruba çekiç ve sopalarla saldırdılar

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