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LPG'ye indirim geliyor

LPG fiyatlarında gece yarısı sonrası 80-90 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

Haber Merkezi |
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LPG'ye indirim geliyor

Petrol fiyatlarına yaşanan sert düşüş, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

10 Mart'ta yapılan ilk indirimde benzinin litre fiyatı ile motorinin lite fiyatı düşmüştü.

LPG'ye indirim geliyor

LPG'YE İNDİRİM...

Petrol fiyatlarında meydana gelen rekor düşüşle birlikte benzin ve motorinde ardı ardına gerçekleşen indirimler bu sefer de LPG'ye geliyor.

Motorin ve benzindeki fiyat düşüşünden sonra LPG fiyatlarında 80-90 kuruşluk indirim ihtimali ortaya çıktı.

Söz konusu indirimin bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansımasını bekliyor.

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