Lübnanlı gençler Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi

Barış Pınarı Harekatı bugün dördüncü gününde ve dünyanın her yerinden Türkiye'ye destek mesajları geliyor...

Lübnanlı gençler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na, Türk bayraklarıyla destek verdi.

DESTEK SLOGANLARI ATTILAR

Trablusşam kentinin Beddavi bölgesinde caddelere ve evlerin çatısına Türk bayrakları asan gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen sloganlar attı.

Lübnanlı gençlerden Halid Abdullah, Türkiye'nin geçmişten bu yana mazlumların yanında yer aldığına dikkati çekti.

Lübnanlı gençlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek VİDEO



"TERÖR KORİDORUNU TEMİZLEMEYİ HEDEFLİYORLAR"

Abdullah, "Türkiye, ülkelerinden kaçmak zorunda kalan Suriyeli mültecilerin büyük bir bölümüne ev sahipliği yapıyor ve bu operasyonla da terör koridorunu temizlemeyi hedefliyor." dedi.

Beddavi sakinlerinden 23 yaşındaki Ahmed Yunus da sınırdaki terör gruplarına karşı mücadelesinde, Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek veren bir başka Lübnanlı Halid el-Gamrani de Türkiye'nin, sadece terör gruplarını hedef aldığının farkında olduklarını belirtti.