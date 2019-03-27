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Lufthansa yeni havalimanından uçacak

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, İstanbul Havalimanı'ndan sefer gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyor.

DHA | 27.03.2019 - 14:37..
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İstanbul Havalimanı'nın açılması, Almanya'da büyük tedirginlik yarattı.

Çünkü dünyanın en büyük havalimanlarından Frankfurt ve Berlin'in, geri kalabileceği endişesiyle karşı karşı kalındı.

Alman haber sitelerinde, İstanbul Havalimanı'nın yapım sürecinde zamanında bitirilemeyeceği, zarar edileceği gibi haberler yapılıyordu. Ancak beklentiler boşa çıktı. İstanbul Havalimanı açıldı ve taşınma işlemleri başladı.

GÜNDE 3 SEFER

Bu kapsamda günde 3 kez İstanbul-Frankfurt seferi gerçekleştiren Alman hava yolu şirketi Lufthansa, taşınmanın ardından seferlerini İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirecek.

Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na yapılacak taşınma planına göre,   Lufthansa’nın da dahil olduğu bazı hava yolu şirketleri 5 Nisan Cuma ve 6 Nisan Cumartesi günlerinde Atatürk Havalimanı'na yapacakları uçuşları iptal edecek. Lufthansa yolcuları, ücretsiz yeni bir rezervasyon veya iptal seçeneğinden faydalanabilecek.

"İSTANBUL HAVALİMANI BİZE YENİ FIRSATLAR SUNACAK"

Mevcut durumdan etkilenen yaklaşık 1.600 yolcunun titizlikle bilgilendirildiğini ifade eden Lufthansa Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, taşınmanın ardından Lufthansa uçuşlarında hiçbir değişiklik olmayacağını söyledi.

Yolcuların konforlu bir şekilde seyahat deneyimi yaşaması için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Geçer, "İstanbul Havalimanı operasyonlarımıza başlamak için büyük heyecan duyuyoruz. Türkiye havacılık sektörü için çok büyük bir kazanım olacak. Yeni havalimanının hem bizim hem de birçok hava yolu şirketi için yeni fırsatlar yaratacağına inanıyoruz.” dedi.

Lufthansa yeni havalimanından uçacak

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