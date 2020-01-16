Lüks cipteki 70 bin liralık 3 pırlanta yüzük çalındı

A.K., Sivas'ın Gültepe Mahallesi Galericiler Sitesi'nde park halindeki 58 BM 886 plakalı cipinde bulunan 70 bin lira değerindeki 3 pırlanta yüzüğü, bıraktığı yerde göremedi.

Bir süre aracın içinde yüzükleri arayan A.K., bulamayınca polis ekiplerine haber verdi.

HIRSIZ YA DA HIRSIZLAR ARANIYOR

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yerine geldi. Olay yeri inceleme ekipleri, araç üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Polis, yüzükleri çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.