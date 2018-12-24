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Lüks düşkünü CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu'na teşekkür

Gösterişli makam odasıyla dikkatleri üzerine çeken Arif Hikmet Kılıç, CHP Lideri'ni yeniden ağırlamak istediğini söyledi.

İHA | 24.12.2018 - 09:43..
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Lüks düşkünü CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu'na teşekkür

Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi çalışmalarına başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhafazakar seçmenlerin gözünde yer edinebilmek için Erzurum'da İslam Eserleri Müzesi'nin açılışını yaptı.

CHP Lideri'ni, burada ağırlayan isim Çat Belediye Başkanı Ahmet Hikmet Kılıç'tı.

Kılıçdaroğlu'nu makamında ağırlayan CHP'li başkanın, lükse olan tutkusu objektiflere yansıdı.

Şatafatlı makam odasıyla kamuoyunu meşgul eden CHP'li Kılıç, ziyaretle ilgili bir açıklama yaptı.

YİNE BEKLERİZ

Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlamaktan memnun olduğunu dile getiren Ahmet Hikmet Kılıç, bir sonraki ziyaret için heyecanlı olduğunu da belli etti.

Lüks düşkünü CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu'na teşekkür

"ŞÜKRAN BORÇLUYUZ"

Kılıç, “Genel Başkanımızın katıldığı açılış töreni, Erzurum’da adeta CHP mitingine dönüştü. Havalimanından başlayarak gün sonuna kadar bizleri yalnız bırakmayan, coşku dolu desteklerini bizden esirgemeyen, konuklarımıza yakın ilgi ve alaka gösteren tüm hemşehrilerimize, yerel ve yaygın basınımızın değerli temsilcilerine gönülden şükran borçluyuz” ifadelerini kullandı.

Lüks düşkünü CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu'na teşekkür

Lüks düşkünü CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu'na teşekkür

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