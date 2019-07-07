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Lüks otomobil satışları yüzde 55,7 azaldı

Lüks ve ultra lüks otomobil pazarı, bu yılın ilk yarısında geçen seneye göre 55,7 daralarak 4 bin 379 adet seviyesine düştü.

AA | 07.07.2019 - 17:33..
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Lüks otomobil satışları yüzde 55,7 azaldı

Lüks ve ultra lüks otomobil pazarı, bu yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre küçüldü.

Söz konusu dönemde E segmentinde 774 adetle en fazla Mercedes-Benz E satılırken, BMW 5 serisi 757 adetle ikinci, Audi A6 da 634 adetle üçüncü oldu.

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI %44,7 AZALDI

Türkiye, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 44,7 azalarak 195 bin 144 oldu. 2018'in ilk yarısında pazarda 353 bin 348 adetlik satış yapılmıştı.

OTOMOBİL SATIŞLARI 43,31 AZALDI

Verilere göre, söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 43,31 azalarak 156 bin 378’e geriledi. Geçen yılın ilk yarısında 275 bin 870 otomobil satılmıştı.

ÖTV ve KDV indirimine karşın otomotiv satışlarındaki azalış dikkati çekerken, lüks(E) ve ultra lüks (F) segmentlerindeki satışlarda da yılın ilk yarısında gerileme yaşandı.

E SEGMENTİNDE EN FAZLA MERCEDES-BENZ E SATILDI

Geçen yılın ilk yarısında 8 bin 144 lüks otomobil satılırken, bu yılın aynı döneminde 3 bin 346 adet satış oldu. Söz konusu dönemde E segmentinde yüzde 58,9 azalış kaydedildi.

LÜKS ARAÇLARDA EN FAZLA MERCEDES, EN AZ AUDİ SATILDI

E segmentinde 774 adetle en fazla Mercedes-Benz E satıldı. Sıralamada BMW 5 serisi 757 adetle ikinci, Audi A6 da 634 adetle üçüncü oldu.

Lüks otomobil satışları yüzde 55,7 azaldı

EN ÇOK VOLVO S90 SATILDI

Volvo S90 (168 adet), Volvo XC60 (135), Land Rover Range Rover Velar (119), Porche Macan (117), Audi Q5 (104), Mercedes-Benz GLC (74), Land Rover Discovery (68) ve BMW X3 de (40) bu segmentte en çok satılan otomobiller arasında yer aldı.

ULTRA LÜKS PAZARI YÜZDE 40,6 DARALDI

Bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ultra lüks (F) segmentte de yüzde 40,6 azalışla bin 33 otomobil satıldı.

F segmentinde en çok Volvo XC90 (269 adet) satılırken, bu modeli 155 adetle BMW X5, 97 adetle Audi Q7 ve 80 adetle de Land Rover Range Rover Sport takip etti.

Lüks otomobil satışları yüzde 55,7 azaldı

Mercedes-Benz G (74 adet), Mercedes-Benz S (36) ve Jeep Grand Cherokee (22), F segmentinde en fazla satılan diğer modeller oldu.

Lüks otomobil satışları yüzde 55,7 azaldı

SADECE 1 ADET SATILANLAR

Ultra lüks pazarda sadece birer adet satılan modeller, Aston Martin DBS Superleggera, Aston Martin V12 Vanquish Coupe, Bentley Bentayga, Bentley Flying Spur, BMW i, Ferrari GTC4 Lusso, Jaguar XJ LWB, Lamborghini Aventador ve Mercedes-Benz GLS olarak kayıtlara geçti.

Lüks ve ultra lüks araç toplam satışları, 2018 ve 2019'un ocak-haziran döneminde şöyle gerçekleşti:

2018 2019 Değişim (yüzde) Fark (Adet)
E Segmenti (Lüks) 8.144 3.346 -58,9 -4.798
F Segmenti (Ultra lüks) 1.741 1.033 -40,6 -708
Toplam 9.885 4.379 -55,7 -5.506

Ocak-Haziran 2019 dönemi itibarıyla lüksve ultra lüks araç satışlarının marka bazında dağılımı da şöyle;

Marka E segmenti F segmenti TOPLAM
Alfa Romeo 5 0 5
Aston Martin 0 7 7
Audi 753 147 900
Bentley 0 4 4
BMW 802 209 1.011
Ferrari 0 12 12
Ford 3 0 3
Jaguar 75 5 80
Jeep 0 22 22
Kia 5 0 5
Lamborghini 3 1 4
Land Rover 215 142 357
Lexus 11 0 11
Maserati 5 14 19
Mercedes-Benz 941 176 1.117
Porsche 130 25 155
Toyota 63 0 63
Volkswagen 4 0 0
Volvo 331 269 600
TOPLAM 3.346 1.033 4.379

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