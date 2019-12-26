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Lüks otomobillerin hava yastıklarını çaldılar

Saniyeler içinde araçların pahalı parçalarını dikkatli bir şekilde söken hırsızlar, daha sonra geldikleri araçla kayıplara karıştı.

İHA | 26.12.2019 - 08:54..
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Esenyurt’ta sabah evinden çıkan araç sahibi Selçuk Efendioğlu, otomobilinin camının kırık olduğunu görünce şok yaşadı.

Aracın hava yastığı diye tabir edilen airbag’in olmadığını fark eden Efendioğlu, polisi aradı. Olay yerine kısa sürede gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç üzerinde parmak izi çalışması yaptı.

"3 BİN CİVARINDA ZARARIMIZ VAR"

Selçuk Efendioğlu, birkaç ay önce de aracının aynalarının ve airbagleri'nin çalındığını ifade ederek, “Bu civara dadanan bir grup var anladığım kadarıyla, devamlı bu civara gelerek arabalardan kıymetli parçaları söküyorlar. Benim aracın direksiyondaki airbag’i sökmüşler. Birkaç ay önce de yine çalmışlardır. Şikayetçi olacağım, kamera kayıtlarını alıp bildireceğim. Airbag ile beraber 2 bin 500-3 bin civarında zararımız var." dedi.

Lüks otomobilin hava yastıklarını çaldılar ViDEO

HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan hırsızlık olayı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin bir araçla gelerek aracı park ettikten sonra lüks araçlara yaklaşıp, airbagler'i söküp kaçtıkları görülüyor.

Lüks otomobillerin hava yastıklarını çaldılar

Lüks otomobillerin hava yastıklarını çaldılar

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