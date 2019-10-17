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Lüks otomobilli magandaların düğün konvoyu

Başakşehir'de yolu trafiğe kapatan lüks otomobillerden oluşan konvoy drift yaparken, araçlarda çakar olması dikkat çekti.

DHA | 17.10.2019 - 10:22..
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Lüks otomobilli magandaların düğün konvoyu

İstanbul Başakşehir'de kaydedilen görüntülerde; evlilik yolunda ilk adımlarını atan çiftin mutluluğuna ortak olmak isteyen akraba ve arkadaşları, lüks araç ve motosikletle oluşturdukları konvoyla tura çıktı.

DRİFT YAPIP TRAFİĞİ KAPATTILAR

Hem kendilerini hem de trafiktekilerin canını tehlikeye atan magandalar, yoldakileri de mağdur etti. Trafikte magandalar yüzünden yolda kalan bazı sürücüler, yaşanan duruma isyan etti.

KONVOYDAKİ ÇAKARLI ARAÇLAR

Düğün konvoyunda yer alan lüks araçlardan birindeki çakar tertibatı da dikkat çekti. Çakar yasağına da aldırış etmeyen magandalar, bu suçtan da 1.002 TL ceza alacak. İstanbul trafiğinde tehlike saçan konvoy, daha sonra düğünün yapılacağı yere doğru ilerledi.

Lüks otomobilli magandaların düğün konvoyu ViDEO

Lüks otomobilli magandaların düğün konvoyu

Lüks otomobilli magandaların düğün konvoyu

Lüks otomobilli magandaların düğün konvoyu

Lüks otomobilli magandaların düğün konvoyu

Lüks otomobilli magandaların düğün konvoyu

Lüks otomobilli magandaların düğün konvoyu

Lüks otomobilli magandaların düğün konvoyu



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