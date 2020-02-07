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Macron: 300'ün altında nükleer savaş başlığımız var

Macron, ülkesinde katıldığı bir programda, Fransa'nın 300'ün altında nükleer savaş başlığına sahip olduğunu açıkladı.

AA | 07.02.2020 - 18:31..
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'teki askeri okulda ülkenin savunma stratejisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"FRANSA ORTAKLARINI HAREKETE GEÇİRECEK"

Avrupa ülkelerinin silahlanmayı kontrol etme konusunda ortak uluslararası bir ajandasının bulunması gerektiğini belirten Macron, "Fransa, Avrupalı ortakları içinde bu konuyu en çok ilgilendirenleri ortak uluslararası bir stratejinin temelleri atılması için harekete geçirecek. Bunu Avrupa'nın aktif olduğu tüm kurumlarda önerebiliriz." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ ABD İLE MÜTTEFİKLİKTEN GEÇER"

Macron, ülkesinin 300'ün altında nükleer savaş başlığına sahip olduğunu da duyurdu.

Uzun vadede Avrupa'nın güvenliğinin ABD ile güçlü bir müttefiklik kurmaktan geçtiği konusunda ikna olduğunu vurgulayan Macron, kendi güvenliklerinin aynı zamanda bağımsız eylem kapasitesinin artmasından geçtiğini kaydetti.

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