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Macron Rusya'ya saldırıları durdur çağrısı yaptı

Telefonda Erdoğan ve Putin ile görüşen Macron, Rusya'ya, Suriye'deki saldırılara derhal son vermesi çağrısında bulundu.

AA | 01.03.2020 - 05:08..
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İdlib'deki son durumu görüştü.

Macron, görüşmelerde bölgede devam eden insani durumdan endişe ettiğini kaydetti.

"TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

İdlib'de Türk askerlerine yönelik saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı dileklerini ilettiğini ve Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade eden Macron, 2018'de İstanbul'da yapılan toplantıda alınan kararlar kapsamında bölgede "düşmanlıkların derhal sona ermesi ve kalıcı ateşkesin sağlanması" konusunda Rusya ve Türkiye'ye çağrı yaptı.

SALDIRILARA SON VER ÇAĞRISI YAPTI

Macron, Rusya'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi olarak sorumluluklarını alması gerektiğini belirterek, Suriye'nin kuzeybatısında derhal saldırılara son vermesi, uluslararası insani hukuka ve sivil halkın korunmasına saygı göstermesi çağrısında bulundu.

Fransa'nın bölgede siyasi sürecin tekrar başlaması için gerilimin azalması konusunda katkıda bulunmaya hazır bulunduğunu dile getiren Macron, Avrupalı ortaklarıyla bölgede sivil halkın ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçeceklerini belirtti.

Macron Rusya'ya saldırıları durdur çağrısı yaptı

TÜRKİYE'YE MÜLTECİLER KONUSUNDA TEŞEKKÜR ETTİ

Macron, Suriyeli mültecilere yaptığı yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Bu konuda Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunun altını çizen Macron, Türkiye'yi göç akışının yönetimi konusunda Fransa ve Avrupa Birliği (AB) ile iş birliği yapmaya davet etti.

Macron Rusya'ya saldırıları durdur çağrısı yaptı

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