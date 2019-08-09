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Mağarada 4 gün mahsur kaldı: Bıçağım olsa intihar ederdim

Yarasa dışkısı toplamak için bir mağaraya giren ve iki kaya arasında sıkışan Kamboçyalı adam, 4 gündür mahsur kaldığı mağaradan 10 saatlik uğraşla kurtarıldı.

İHA | 09.08.2019 - 22:24..
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Kamboçya’nın Battambang eyaletinde yaşayan 28 yaşındaki Sum Bora, yarasa dışkısı toplamak için girdi mağarada mahsur kaldı.

Mağarada 4 gün mahsur kaldı: Bıçağım olsa intihar ederdim

4 GÜN BOYUNCA KURTARILMAYI BEKLEDİ

İki kaya arasında sıkışan Kamboçyalı adam 4 gün boyunca kurtarılmayı bekledi. Ailesinin günlerce aradığı ancak 4 gün boyunca bulunamadığı Kamboçyalı adamın sonunda sıkıştığı yerde bulunmasının ardından kurtarma çalışmaları başladı.

Mağarada 4 gün mahsur kaldı: Bıçağım olsa intihar ederdim

200 KİŞİLİK EKİP, 10 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARDI

Kamboçyalı adam yaklaşık 200 kişiden oluşan ekibin 10 saatlik arama kurtarma çalışmaları sonucu sıkıştı yerden 4 gün sonra kurtarıldı. Bölgeye yakın bir hastaneye kaldırılan Bora, “Hayatta kalma umudumu kaybetmek üzereydim, eğer yanımda bıçak olsaydı kendimi öldürürdüm” dedi.

Mağarada 4 gün mahsur kaldı: Bıçağım olsa intihar ederdim

Suni gübre olarak kullanılan yarasa dışkısı Güneydoğu Asya’nın en fakir ülkelerinden biri olan Kamboçya’da son derece kazançlı bir ürün.

Mağarada 4 gün mahsur kaldı: Bıçağım olsa intihar ederdim

Bora, kendisine hediye olarak 2 bin 500 dolar (yaklaşık 14 bin TL) gönderen Kamboçya Başbakanı Hun Sen’e teşekkür etti.

Mağarada 4 gün mahsur kaldı: Bıçağım olsa intihar ederdim

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