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Mağarada yaşayan adam barakaya geçti

Balıkesir’de 40 yıldır mağarada yaşayan adam, kendisi için yapılan barakaya taşındı. Adam, kendisine yardım etmek isteyen köylülerin banyo ve berber taleplerini geri çevirdi.

İHA | 23.09.2019 - 10:37..
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Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Akyar kırsal mahallesinde 40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz, Bigadiç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan kulübeye yerleşti.

BANYO VE BERBER TALEPLERİNİ REDDETTİ

Havaların soğumaya başladığını söyleyerek köylülerin banyo ve berber taleplerini geri çeviren İskender Gündüz, üşüyüp hasta olmaktan korktuğunu ifade etti. Mecidiye köyü sakini Halil Burunsuzoğlu’nun tüm ısrarlarına 'evet' demeyen Gündüz, yeni kıyafetleri ise kabul ederek onları giydi. Hayatının 40 yılını mağara ve kendi yaptığı kovukta geçiren İskender Gündüz’ün yeni barakasında; su tesisatı, çekyat, ocak bulunuyor.

Mağarada yaşayan adam barakaya geçti

"TAKVİM YOK"

Kendisine her konuda yardımcı olan Halil Burunsuzoğlu’nun getirdiği radyo ile gününü şarkı ve türkü dinleyerek geçiren Gündüz, yeni barınağının eskisinden daha iyi olduğunu söyledi.  Gündüz, “Hava şimdi sıcak ama sabah ayaz var, ben ayaza güvenmem. Geçen sene değil, evvelki sene eylülde kar yağdı buraya. Ayaz aldım mı iyi olmaz. Öbür tarafta 10 yıl kaldık, kötü demeyelim yani. 10 sene kaldığımız yer de iyiydi. Ondan önce de ileride maden ocağında 30 yılı geçkin bir süre kaldım. Ben dağ adamıyım. Bugün günlerden ne bilmiyorum, takvim yok.” dedi.

Mağarada yaşayan adam barakaya geçti

10 YILDIR YIKANMIYOR

İskender Gündüz’ün gıda, su ve giysi ihtiyaçlarını karşılayan komşu köy Mecidiye’de yaşayan Halil Burunsuzoğlu, 10 yıldır banyo yapmadığını söylediği İskender Gündüz’ü termal kaplıcaya götürmek istediğini, ancak kabul etmediğini kaydetti. Burunsuzoğlu, “İskender ağabeye bu kulübeyi yapalı 5-6 ay oldu. Kendisine en son ne zaman banyo yaptığını sorduğumuzda hatırlamıyor; 10 yıl falan oldu diyordu." şeklinde konuştu.

Mağarada yaşayan adam barakaya geçti

Mağarada yaşayan adam barakaya geçti

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