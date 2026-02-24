Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den dekolte tepkisi: Bedenimle var olmadım

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, magazin gündeminde sıkça yer almaya devam ediyor.

Katıldığı bir davette dekolteli tarzıyla gündeme gelen Öztel, son olarak da Instagram'ın içerik üreticilerine ek gelir kapısı açan "ücretli abonelik" özelliğini kullanmaya başladı.

Özel içeriklerini paylaşmaya başlayan Havva Öztel, günlerdir konuşulunca patladı ve isyan etti.

"EMEĞİMLE VAR OLDUM"

Aleyna Tilki'nin annesi, sosyal medyadaki paylaşımında "Günlerdir bir galada giydiğim elbiseyi konuşuyorsunuz… Ama o elbiseye gelene kadar verdiğim emeği, mücadeleyi, yıllarımı konuşmuyorsunuz. Ben bedenimle değil, emeğimle var olan bir kadınım." diyerek şunları yazdı:

"KARAKTER BİÇMEK KOLAY"

"Abonelik dediğiniz şey; üretimin, alın terimin ve bana inanan insanların desteğidir. Sizin kurduğunuz kirli senaryolar değil. Bir kadının kıyafetine bakıp karakter biçmek çok kolay… Peki kendi vicdanınıza bakıp 'Ben neyi yargılıyorum?' diye sordunuz mu? Çünkü insanın ahlakı, baktığı yerde gizlidir.

Ve şunu da açıkça söyleyeyim: O zihniyetle gelip bana abone olan varsa hiç zahmet etmesin. Saygı duymadığı bir kadının emeğinden faydalanmak vicdanla açıklanamaz. Ben saygısız ilgiyi de, kirli merakı da kapımın dışında bırakırım. Ben Havva’yım. Adım; emeğimdir, duruşumdur, onurumdur. Kirletemezsiniz. Ama kurduğunuz her cümle, sizin kadına bakışınızı herkese olduğu gibi gösterir. Mesele benim ne giydiğim değil mesele sizin bir kadına nereden baktığınız."