Şarkıcı Çelik, depremzedelerin borçlarını kapattı: Ramazan paylaşmak demek

90'lı yılların en popüler isimlerinden Çelik, kariyerindeki başarısının yanı sıra yaptığı yardımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ramazan'ın gelişiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşan Çelik, sevenlerini kırmayarak yardım için gittiği Hatay'da sahneye çıktı.

BORÇ KAPATTI

Hatay'a giden Çelik, ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri ulaştırdı, fitre dağıttı. Bununla da yetinmeyen Çelik, bazı ailelerin bakkal ve eczane borçlarını kapatarak faturalarını ödedi.

"RAMAZAN DEMEK.."

Bir hayranının isteği üzerine İskenderun'da sahneye çıkan Çelik, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Ramazan paylaşmak demek, hoşgörü ve nezaket demek. İhtiyacı olana el uzatmak, gönülleri hoş etmek, sohbet etmek. Depremzedelerimizin yeniden hayatını kurma çabasına bir su damlası olsa ortak olduk.

"BORÇ KAPATIYORUZ"

Kimine gıda kolisi ulaştırdık, kimine fitre dağıttık, kiminin bakkal ve eczane borçlarını kapattık ve devam ediyoruz... Birkaç gün Hatay’dayım. Bayram Bey ve Petek Pastanesi'ne ayrıca destekleri ve nezaketleri için teşekkür ederim. Her adımda bize yardımcı oldular.

Sahada uzun bir günün ardından İskenderun’da bir Ramazan etkinliği sahnesine davet edilince, kıramadım ve özür dileyerek çamurlu üstüm başımla kendimi sahnede buldum. Duygulu anlardı benim için çünkü, bir çoğunuz bilmez hatırlamaz ancak benim hayatımda ilk kez sahneye çıktığım yer de yıllar önce İskenderun’du. Yine İskenderunlular ile bir araya gelmek ve ramazan coşkusunu bir arada yaşamak beni gerçekten mutlu etti."