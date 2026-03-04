73 kilo vermişti! Işın Karaca'nın son hali şaşırttı

Yaklaşık 1.5 yılda 130 kilodan 57 kiloya düşen Işın Karaca, son haliyle dikkat çekti.
Güçlü sesiyle gönüllerde taht kuran Işın Karaca, verdiği kilolarla dikkat çekmeye devam ediyor.
SON HALİ ŞAŞIRTTI
Birçok şarkısıyla hafızalara kazınan ünlü isim, sosyal medyadan son halini yayınladı. Karaca'nın son halini görenler tanıyamadı. Karaca'nın tatil fotoğraflarındaki fit ve zayıf görünümü, takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Sırrının yememek olduğunu söyleyen ünlü isme yorum yağdı.
TARTI 57'Yİ GÖSTERİYOR
En son 2 hafta önce Saba Tümer'e konuk olan Işın Karaca, güncel kilosunun 57 olduğunu ve buraya 130'dan geldiğini, yani totalde 73 kilo verdiğini vurgulamıştı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi