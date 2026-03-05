Selena Gomez eleştirilere cevap verdi! Kocasının pis ayaklarını öptü

Benny Blanco geçtiğimiz günlerde gündem oldu. Son yayınlanan görüntüsü çok konuşulmuştu.

Sebebi ise yalınayak şekilde kanepede uzanırken, ayak tabanı ve parmaklarının pis oluşuydu.

GAZ DA ÇIKARDI

Videonun bir başka bölümünde ise herkesin duyabileceği şekilde kasten gaz çıkaran Blanco, Selena Gomez hayranlarının tepkisini çekmişti.

KOCASININ AYAKLARINI ÖPTÜ

Benny Blanco'nun gündem olan davranışlarının ardından Selena Gomez, kocasına ilginç bir destek gösterdi. Eşinin podcast programına konuk olan Gomez, eşinin ayaklarını öptü.

"HOŞUMA GİTTİ"

Bu sürpriz hamle karşısında şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemeyen Blanco, "Bu çok hoşuma gitti, kendimi gerçekten iyi hissettirdi. Seni çok seviyorum." dedi.