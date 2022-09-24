15 gün önce anne olan Gupse Özay kızını ilk kez paylaştı

15 gün önce anne olan Gupse Özay kızını ilk kez paylaştı

Çiçeği burnunda anne Gupse ÖZay, geçtiğimiz günlerde kucağına aldığı kızı Jan Asya'yı ilk kez paylaştı.

2014 yılında aşk yaşamaya başlayan oyuncu Barış Arduç ve Gupse Özay, iki yıl önce de Alaçatı'da nikah masasına oturdu.

Uzun yıllardır birlikteliklerini gözlerden uzakta yaşayan çift, bebek beklediklerini duyurmuştu.

Kızlarını kucaklarına aldıları

15 gün önce kızları Jan Asya'yı kucaklarına alan ünlü çift, büyük sevinç yaşadı.

Çiçeği burnunda anne Gupse Özay, kızıyla ilk kez paylaşım yaptı.

"Yok canım ne kıskançlığı"

Eğlenceli bir paylaşıma imza atan güzel oyuncu, sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü isim, kızı Jan Asya kucağındayken kendisine bakan sevimli dostunu paylaşıp, "Yok canım ne kıskançlığı" notunu düştü.