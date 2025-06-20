25 kilo veren Bergüzar Korel yaza fit girdi! Bikinili poz verdi

Annem Ankara dizisiyle ekrana dönen ancak reytinglerde beklenilen başarıyı yakalayamayınca ekranlara erken veda eden Bergüzar Korel, yaptığı diyet sayesinde yaza fit girdi.

8 ay süren disiplinli diyet ve spor programıyla tam 25 kilo vererek yaz sezonuna fit bir giriş yapan Korel, siyah bikinisiyle hayranlarından tam not aldı.

ZAYIFLAMA SIRRI

Halit Ergenç ile 16 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren ve Ali, Han, Leyla adında üç çocuk annesi olan Bergüzar Korel, günlük rutininde 2 saat yürüyüş ve 1 saat yüzme egzersizleri yaptı. Süt ürünleri, şeker ve glüteni beslenmesinden çıkardığını belirten Bergüzar Korel ayrıca bu süreçte diyetisyeniyle birlikte kontrollü bir şekilde ilerledi.