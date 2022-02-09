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    Bülent Ersoy'un acı günü

    Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy'un 99 yaşındaki halası İsmet Erkoç Soytürk hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2022 - 19:14
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    Bülent Ersoy'un acı günü

    Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, halasını kaybetti.

    Bir süredir koronavirüs nedeniyle Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 99 yaşındaki İsmet Erkoç Soytürk, bugün vefat etti.

    CENAZESİ YALOVA'DAN KALDIRILACAK

    Soytürk, Yalova'da gerçekleştirilecek cenaze töreninin ardından yine memleketi Yalova'da toprağa verilecek. Ersoy'un da cenazede yer alması bekleniyor.

    Bülent Ersoy un acı günü #1

    Bülent Ersoy un acı günü #2


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