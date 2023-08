43'lük Gisele Bündchen dergiye kapak oldu 43 yaşındaki dünyaca ünlü model Gisele Bündchen, bir dergi kapağı için kamera karşısına geçti.

ensonhaber.com

Brezilyalı süpermodel Gisele Bündchen (43), Vogue Dergisi’nin Brezilya edisyonuna kapak oldu.

Ünlü manken, dergi için birbirinden seksi pozlar verdi. Çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından yayınlayan Bündchen'e takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Eski eşi Tom Brady'yi meslektaşı Irına Shayk'a kaptırmış, uzun süre konuyla ilgili sessiz kalan Gisele Bündchen, geçtiğimiz haftalarda konuşmuştu.

Dünyaca ünlü model, olumsuzluklar yerine çocuklarına ve hayallerine odaklandığını söyledi:

"Ayrılıklar asla kolay değil"

"Ayrılıklar asla kolay değil, özellikle de yolun her adımında spekülasyon yapan koca bir medya varken… Ne kadar zorlu olursa olsun her durumun bize öğretecek bir şeyi olduğuna ve büyümemiz için gerçekleştiğine her zaman güvenmişimdir."