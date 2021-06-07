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- 5 aylık hamile Aslışah Alkoçlar'dan yeni poz
5 aylık hamile Aslışah Alkoçlar'dan yeni poz
Erkek bebek bekleyen Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından belirginleşen karnıyla paylaşım yapmaya devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 07.06.2021 - 07:25
- Güncelleme : 07.06.2021 - 09:00
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ile iş insanı Kaan Demirağ, şubat ayında sade bir tören ile dünyaevine girmişti.
"KOCAMIN GÖZÜNDEN"
Yaklaşık 5 aylık hamile olan ve bir süredir tatilde stres atan Aslışah Alkoçlar, objektif karşısına geçti. Büyüyen karnıyla eşine poz veren sosyetik güzel, fotoğrafını, "Kocamın gözünden" notuyla yayınladı.