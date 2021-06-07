5 aylık hamile Aslışah Alkoçlar'dan yeni poz

Erkek bebek bekleyen Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından belirginleşen karnıyla paylaşım yapmaya devam ediyor.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ile iş insanı Kaan Demirağ, şubat ayında sade bir tören ile dünyaevine girmişti.

"KOCAMIN GÖZÜNDEN"

Yaklaşık 5 aylık hamile olan ve bir süredir tatilde stres atan Aslışah Alkoçlar, objektif karşısına geçti. Büyüyen karnıyla eşine poz veren sosyetik güzel, fotoğrafını, "Kocamın gözünden" notuyla yayınladı.