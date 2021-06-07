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    5 aylık hamile Aslışah Alkoçlar'dan yeni poz

    Erkek bebek bekleyen Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından belirginleşen karnıyla paylaşım yapmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2021 - 07:25
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 09:00
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    5 aylık hamile Aslışah Alkoçlar'dan yeni poz

    Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ile iş insanı Kaan Demirağ, şubat ayında sade bir tören ile dünyaevine girmişti.

    "KOCAMIN GÖZÜNDEN"

    Yaklaşık 5 aylık hamile olan ve bir süredir tatilde stres atan Aslışah Alkoçlar, objektif karşısına geçti. Büyüyen karnıyla eşine poz veren sosyetik güzel, fotoğrafını, "Kocamın gözünden" notuyla yayınladı.

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