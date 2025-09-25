5 yıldır beraberr olduğu sevgilisinden ayrıldı! Deniz Seki'den ilk açıklama geldi

Evlilik planları yaptığı iş insanır İrfan Özçelik ile 5 yıldı aşk yaşayan Deniz Seki'nin mutluluğu yarım kaldı.

Geçtiğimiz aylarda yeni yaşını sevgilisiyle kutlayan Seki, ayrıldıklarını açıkladı.

"O BENİ MERAK ETSİN"

İlişkisi bir dargın bir barışık devam eden Deniz Seki ayrılık sonrası samimi açıklamalar yaptı. Biten ilişkisi hakkında konuşan Seki "Uzun yıllardır beraber yürüdüğüm yol arkadaşım vardı. Bir süredir görüşmüyoruz, sebebi nedir bilmiyorum. Henüz oturup konuşmadık. O beni merak etsin" ifadelerini kullandı.